Пермская доставка роллов зарегистрирует свой товарный знак

Пермский предприниматель Дмитрий Поспелов намерен зарегистрировать в качестве товарного знака название своей службы доставки суши и роллов «Ебисан». Согласно информации на сайте znakoved.ru, бизнесмен подал заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Ебисан» с логотипом, а также рекламного слогана компании. Два заявления в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступили 8 февраля. Регистрируемые торговые марки представляют собой название компании на фоне красной креветки и слоган «Любовь – главный ингредиент». Решения о регистрации прав по заявлениям еще приняты.

Как указано в группе «Ебисан» в соцсети в «ВКонтакте» и на сайте компании, служба доставки суши и роллов работает с 2021 года. У «Ебисан» работает суши-бар на ул. Екатерининской, 51 и пункт самовывоза заказов. По данным kartoteka.ru, Дмитрий Поспелов работает в сфере ресторанной деятельности. Первичную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя господин Поспелов прошел в мае 2021 года.