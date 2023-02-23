В Белгородской области упал российский военный самолет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении в Валуйском городском округе самолета Министерства обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется»,— написал в своем телеграм-канале господин Гладков.

Минобороны России сообщило, что штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, летчик погиб. Причиной крушения названа техническая неисправность. Разрушений на земле нет.

По данным СМИ, самолет якобы упал на окраине села Орехово на сарай с сеном. Пилот успел катапультироваться, но скончался по дороге в госпиталь из-за полученных травм.

После начала специальной военной операции на Украине в Черноземье произошло уже несколько крушений военных самолетов. 24 февраля 2022 года в Воронежской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26, погиб экипаж. В июне в Корочанском районе в ходе тренировочного полета потерпел крушениие Су-25; пилот катапультировался и выжил.

Андрей Цветков