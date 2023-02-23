В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего студента из Березовского

Студента из Березовского, пропавшего 21 февраля по дороге в техникум в Екатеринбург, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв» в социальной сети во «ВКонтакте».

«Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким»,- говорится в сообщении отряда.

По данным Е1.ru, предварительно, смерть молодого человека не носит криминальный характер. В Следственном комитете России по Свердловской области от комментариев воздержались.

Ранее в поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что в Екатеринбурге пропал мальчик 2014 года рождения, который накануне ушел на прогулку и не вернулся домой. Рост ребенка 130 см. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. На нем должны быть черные куртка, болоньевые штаны и ботинки, а также синяя шапка.

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