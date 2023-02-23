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Коммерсантъ FM
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РБК: гендиректором АЛРОСА может стать замминистра финансов Моисеев

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев стал одним из кандидатов на пост гендиректора крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА, сообщил РБК со ссылкой на источники. Господин Моисеев входит в наблюдательный совет компании с 2018 года.

Алексей Моисеев

Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пресс-служба Минфина и Алексей Моисеев не стали комментировать РБК информацию источников. В администрации главы Якутии, где сосредоточена основная деятельность компании, также отказались от комментариев.

Ранее РБК сообщал, что действующий гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов решил покинуть пост до истечения контракта в 2025 году. По информации издания, господин Иванов мог стать партнером в одном из проектов в Volga Group Геннадия Тимченко. Как сообщили в пресс-службе АЛРОСА 22 февраля, Сергей Иванов продолжает работать в должности гендиректора.

Сергей Иванов — сын спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Сергей Иванов-младший после начала военной операции попал под санкции США, Канады, Австралии и Великобритании. Под санкции США также попала сама АЛРОСА.

Олеся Павленко

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