РБК: гендиректором АЛРОСА может стать замминистра финансов Моисеев

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев стал одним из кандидатов на пост гендиректора крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА, сообщил РБК со ссылкой на источники. Господин Моисеев входит в наблюдательный совет компании с 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пресс-служба Минфина и Алексей Моисеев не стали комментировать РБК информацию источников. В администрации главы Якутии, где сосредоточена основная деятельность компании, также отказались от комментариев.

Ранее РБК сообщал, что действующий гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов решил покинуть пост до истечения контракта в 2025 году. По информации издания, господин Иванов мог стать партнером в одном из проектов в Volga Group Геннадия Тимченко. Как сообщили в пресс-службе АЛРОСА 22 февраля, Сергей Иванов продолжает работать в должности гендиректора.

Сергей Иванов — сын спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Сергей Иванов-младший после начала военной операции попал под санкции США, Канады, Австралии и Великобритании. Под санкции США также попала сама АЛРОСА.

Олеся Павленко