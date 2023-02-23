В Сочи из-за оползня произошел третий прорыв водовода

В сочинском поселке Лоо произошел третий за два дня прорыв водовода, сообщили в городском водоканале.

«Повреждение коммуникаций вызвано подвижками грунта. Они активизировались из-за обильных осадков», - говорится в сообщении.

Первый участок поврежденной магистрали аварийная бригада устранила ночью 21 февраля, второй – утром 23 февраля.

Очередная утечка произошла на склоне горы в районе улицы Декабристов. В сообщении водоканала отмечается, что вода, которая фонтаном бьет из лопнувшей трубы, подтапливает жилые кварталы.

В ликвидации аварии задействовано две аварийно-ремонтные бригады и семь единиц техники.

Завершить ремонтно-восстановительные работы планируется в течение дня. Организован подвоз питьевой воды населению.

Наталья Решетняк

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