Краевой актив оценили в 1 рубль

Рыночная стоимость доли Пермского края в уставном капитале ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (ГМП) определена в размере 1 руб., говорится в материалах аналитического управления заксобрания. Краю принадлежит 25% в ГМП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оценка была выполнена ООО «Промпроект-Оценка» в рамках государственного контракта. Цена контракта составила 599 тыс. руб. Продажа данного имущества в настоящее время признана нецелесообразной, говорится в документе. На прошлой неделе заксобрание приняло решение исключить пакет в ГМП из плана приватизации.

Напомним, краевые власти включили в план приватизации на 2022–2024 годы свои пакеты в «дочках» «Газпрома». Предварительная стоимость 12% акций АО «Газпром газораспределение Пермь» была определена в 510 млн руб., от продажи долей ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в бюджет региона ожидались поступления в размере 34 млн руб. Источники, близкие к «Газпрому» и краевому правительству, говорили, что активы может выкупить ООО «Газпром межрегионгаз». Весной 2022 года сообщалось, что власти Прикамья и руководство компании уже достигли соответствующих договоренностей.

В плане приватизации осталось 12% акций АО «Газпром газораспределение Пермь», их приватизация намечена на 2023 год. При этом «Газпром» намерен провести процедуру увеличения уставного капитала в этом АО.