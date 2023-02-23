«Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл «Салавату Юлаеву» и упал на пятое место Востока

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге потерпел поражение в матче с «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась со счетом 1:3 (0:1; 0:1; 1:1).

В составе гостей голы забили Алексей Пустозеров (оформил дубль) и Данил Башкиров (в пустые ворота). Среди уральцев единственную шайбу забросил Брукс Мэйсек.

«Игра оставила двоякое впечатление. Хороший третий период, где у нас были неплохие моменты, которые мы не смогли реализовать. В начале матча были две попытки реализации большинства, которые мы не использовали, – здорово сыграл соперник. Плохо действовали во втором периоде – не хватало движения команде, возможно, это последствия дальневосточного выезда»,- прокомментировал ход матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

После этого поражения «Автомобилист» упал на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда имеет 81 очко и уступает «Ак Барсу» (89), «Авангарду» (83), «Сибири» (83) и «Салавату Юлаеву» (82).

До конца матчей регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилисту» осталось провести две игры. Следующая пройдет в пятницу, 24 февраля, в Екатеринбурге с «Трактором». Затем команда отправится в Новосибирск, где 26 февраля встретится с «Сибирью». После этого начнутся игры на вылет. В текущей раскладке «Автомобилист» выходит на «Салават Юлаев».

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