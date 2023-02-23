Завод Дзержинского может выйти из 17-летней процедуры банкротства

Основной кредитор оборонного ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» - Федеральная налоговая служба - предложила конкурсному управляющему предприятия Льву Шляпину проработать вопрос о заключении мирового соглашения. Эта информация содержится в сообщении об итогах собрания кредиторов ФГУП, которое состоялось 16 февраля текущего года. Господину Шляпину предложено предоставить мотивированное заключение о целесообразности заключения соглашения и приложить график погашения задолженности. ФНС является «мажоритарным» кредитором завода Дзержинского и контролирует 88% голосов кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства. Основной кредитор предприятия — Федеральная налоговая служба. Сумма кредиторской задолженности ФГУП составляет около 400 млн руб.

Отметим, что сам имущественный комплекс завода выставлен на торги. По данным конкурсного управляющего, предприятие заключило контракты по гособоронзаказу на срок до 2024 года, а производственная программа предприятия сформирована до 2028 года.