ЖК «Фрукты» представили ведущим застройщикам РФ

Жилой комплекс «Фрукты» федерального девелопера «Неометрия» представили ведущим застройщикам РФ в ходе саммита, который состоялся в Сочи при участии Ассоциации девелоперов Краснодарского края и портала ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков)

Жилой комплекс посетили руководитель Ассоциации девелоперов Елена Сошникова, руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик, а также представители ведущих строительных компаний, агентств недвижимости и СМИ России. Экскурсия по ЖК «Фрукты» была частью программы саммита.

Участники мероприятия ознакомились с концепцией проекта, ходом строительства, узнали об организации работы офиса продаж, портрете покупателя, а также особенностях реализации объектов недвижимости на федеральной территории «Сириус».

«Мы совместно с ЕРЗ подготовили для участников тура экскурсию по пяти современным и интересным объектам недвижимости Большого Сочи: от Красной Поляны до парка Ривьера. Необходимо отметить, что ЖК «Фрукты» – один из самых сочных и ярких жилых комплексов, возводимых сегодня не только на территории «Сириус», но и во всем городе-курорте. Мы с удовольствием продемонстрировали его многочисленные преимущества участникам урбан-тура. Гости обратили внимание не только на ключевые достоинства проекта, но и на особое гостеприимство застройщика. Благодарим федерального девелопера «Неометрия» за интересную экскурсию и высокий уровень подготовки», – поделилась впечатлениями руководитель Ассоциации девелоперов Краснодарского края Елена Сошникова.

«Клиентоориентированность, забота о собственниках недвижимости и непрерывное совершенствование продукта – приоритеты для «Неометрии». Воплощая проекты в жизнь, мы стремимся создать идеальный баланс между комфортом, экологичностью и передовыми технологиями в строительстве. Все эти ключевые составляющие реализованы в ЖК «Фрукты». Благодарим участников урбан-тура за высокую оценку нашего проекта» – прокомментировала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

ЖК «Фрукты» – современный жилой комплекс, который состоит из девяти 12-этажных корпусов комфорт-класса. Проект расположен рядом с Олимпийским парком на федеральной территории «Сириус». В шаговой доступности находятся спортивные объекты, образовательный центр, Имеретинская набережная с лучшими пляжами города, школы, детские сады, поликлиники, фитнес-центры и рестораны.

Реализуя проект, «Неометрия» сделала ставку на возведение высокотехнологичных и эстетичных объектов со всей необходимой инфраструктурой

Жилой комплекс оснащен системой «безопасный двор» с круглосуточным видеонаблюдением, автоматизированными доступами в подъезды и на придомовую территорию. Кроме того, дворовое пространство ЖК «Фрукты» спроектировано без сквозных проездов, а также закрыто от посторонних машин и случайных прохожих. При этом по периметру комплекса девелопер предусмотрел просторные удобные места для парковки автомобилей.

Для максимального комфорта жителей на первых этажах расположены специальные помещения для хранения индивидуальных транспортных средств с доступом по магнитному ключу. Здесь можно оставить велосипеды, скутеры, детские коляски. Также застройщик позаботился и о владельцах домашних животных. Благодаря удобным лапомойкам в чистоте сохраняется не только подъезд, но и квартира. Кроме того, на территории комплекса предусмотрены две отдельные зоны для выгула маленьких и крупных питомцев.

Функциональные зеленые пространства для отдыха и активного времяпрепровождения всей семьей занимают более половины территории: здесь есть прогулочные аллеи, уютные беседки, зоны для организации личного сада. Также во дворе высажено 200 деревьев и 800 кустарников, в том числе магнолии и пальмы.

Спортивные и игровые площадки на территории комплекса выполнены из экологичных и безопасных материалов, которые разработаны специально для детей разных возрастов – от малышей до подростков. Игровые площадки спроектированы одним из ведущих отечественных производителей детского оборудования – компанией «Тайга».

ЖК «Фрукты» создан для тех, кто привык вести активный образ жизни и при этом наслаждаться неповторимой природой черноморского побережья.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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