Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЖК «Фрукты» представили ведущим застройщикам РФ

Жилой комплекс «Фрукты» федерального девелопера «Неометрия» представили ведущим застройщикам РФ в ходе саммита, который состоялся в Сочи при участии Ассоциации девелоперов Краснодарского края и портала ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков)

Жилой комплекс посетили руководитель Ассоциации девелоперов Елена Сошникова, руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик, а также представители ведущих строительных компаний, агентств недвижимости и СМИ России. Экскурсия по ЖК «Фрукты» была частью программы саммита.

Участники мероприятия ознакомились с концепцией проекта, ходом строительства, узнали об организации работы офиса продаж, портрете покупателя, а также особенностях реализации объектов недвижимости на федеральной территории «Сириус».

«Мы совместно с ЕРЗ подготовили для участников тура экскурсию по пяти современным и интересным объектам недвижимости Большого Сочи: от Красной Поляны до парка Ривьера. Необходимо отметить, что ЖК «Фрукты» – один из самых сочных и ярких жилых комплексов, возводимых сегодня не только на территории «Сириус», но и во всем городе-курорте. Мы с удовольствием продемонстрировали его многочисленные преимущества участникам урбан-тура. Гости обратили внимание не только на ключевые достоинства проекта, но и на особое гостеприимство застройщика. Благодарим федерального девелопера «Неометрия» за интересную экскурсию и высокий уровень подготовки», – поделилась впечатлениями руководитель Ассоциации девелоперов Краснодарского края Елена Сошникова.

«Клиентоориентированность, забота о собственниках недвижимости и непрерывное совершенствование продукта – приоритеты для «Неометрии». Воплощая проекты в жизнь, мы стремимся создать идеальный баланс между комфортом, экологичностью и передовыми технологиями в строительстве. Все эти ключевые составляющие реализованы в ЖК «Фрукты». Благодарим участников урбан-тура за высокую оценку нашего проекта» – прокомментировала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

ЖК «Фрукты» – современный жилой комплекс, который состоит из девяти 12-этажных корпусов комфорт-класса. Проект расположен рядом с Олимпийским парком на федеральной территории «Сириус». В шаговой доступности находятся спортивные объекты, образовательный центр, Имеретинская набережная с лучшими пляжами города, школы, детские сады, поликлиники, фитнес-центры и рестораны.

Реализуя проект, «Неометрия» сделала ставку на возведение высокотехнологичных и эстетичных объектов со всей необходимой инфраструктурой

Жилой комплекс оснащен системой «безопасный двор» с круглосуточным видеонаблюдением, автоматизированными доступами в подъезды и на придомовую территорию. Кроме того, дворовое пространство ЖК «Фрукты» спроектировано без сквозных проездов, а также закрыто от посторонних машин и случайных прохожих. При этом по периметру комплекса девелопер предусмотрел просторные удобные места для парковки автомобилей.

Для максимального комфорта жителей на первых этажах расположены специальные помещения для хранения индивидуальных транспортных средств с доступом по магнитному ключу. Здесь можно оставить велосипеды, скутеры, детские коляски. Также застройщик позаботился и о владельцах домашних животных. Благодаря удобным лапомойкам в чистоте сохраняется не только подъезд, но и квартира. Кроме того, на территории комплекса предусмотрены две отдельные зоны для выгула маленьких и крупных питомцев.

Функциональные зеленые пространства для отдыха и активного времяпрепровождения всей семьей занимают более половины территории: здесь есть прогулочные аллеи, уютные беседки, зоны для организации личного сада. Также во дворе высажено 200 деревьев и 800 кустарников, в том числе магнолии и пальмы.

Спортивные и игровые площадки на территории комплекса выполнены из экологичных и безопасных материалов, которые разработаны специально для детей разных возрастов – от малышей до подростков. Игровые площадки спроектированы одним из ведущих отечественных производителей детского оборудования – компанией «Тайга».

ЖК «Фрукты» создан для тех, кто привык вести активный образ жизни и при этом наслаждаться неповторимой природой черноморского побережья.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Читайте нас в Telegram

Neometria.ru. Застройщик: ООО СЗ “Югстрой Регион”. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...