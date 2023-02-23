Начальника ГИБДД Озерска подозревают в превышении полномочий

В отношении начальника отдела ГИБДД Озерска Андрея Поцелуйко возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщают в управлении СК России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2022 году руководитель подразделения ГИБДД незаконно переквалифицировал действия семерых горожан, которые в нарушение правил ПДД выехали на встречную полосу. Тем самым полицейский помог избежать местным жителям более строгого наказания за административные правонарушения: вместо штрафа в 5 тыс. руб. или лишения прав им назначили штраф в 500 руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ региона. Устанавливаются все обстоятельства дела.