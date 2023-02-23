«Металлург» уступил «Нефтехимику» в овертайме

Магнитогорский «Металлург» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме.

Счет в матче на пятой минуте открыли хозяева льда. Ответную шайбу забросил защитник Григорий Дронов. За потасовку на льду на пять минут удалили Энтони Камара и Коди Керрана.

Вскоре «Металлург» вывел вперед Николай Голдобин, записавший на свой счет две шайбы. Сократил отставание «Нефтехимика» Андрей Белозеров — он также оформил дубль. Сравнял счет Никита Коростелев. Победу хозяевам льда в овертайме принес Кирилл Воробьев.