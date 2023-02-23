Минобороны дало добровольцам право бесплатного проезда в общественном транспорте

Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о предоставлении бесплатного проезда на общественном транспорте для участников добровольческих формирований. Документ касается железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного (за исключением такси) транспорта.

Правом на бесплатный проезд добровольцы могут воспользоваться только для поездок к месту нахождения добровольческого формирования, а также в связи с выполнением задач этих формирований. Предусмотрена возможность безвозмездно отправляться к местам лечения или медицинской реабилитации.

Право возникает во время мобилизации, действия военного положения, в военное время, во время вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании вооруженных сил РФ за границей. Документ определяет категории граждан, которые могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, в зависимости от воинских званий.

Леонид Уварчев