«Зачем выворачивать все наизнанку?»

Большинство депутатов Госсовета Татарстана уже с этого года не будут отчитываться о своих доходах перед избирателями. В среду республиканский парламент одобрил закон, согласно которому такая обязанность остается только у депутатов, работающих на постоянной основе (в основном – руководство Госсовета). Однако даже эти сведения будут представлены в обобщенном виде, без указания, сколько заработал конкретный депутат. Такие изменения были поддержаны единогласно. По мнению парламентариев, это «облегчит работу депутатов». Они говорят, что им не следует «выворачивать все наизнанку» в условиях проведения спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среду парламент Татарстан принял поправки в закон «О статусе депутата Государственного Совета РТ». Согласно внесенным изменениям, теперь республиканские депутаты, работающие в парламенте «без отрыва от основной деятельности», будут разово подавать декларации о доходах «в течение четырех месяцев со дня избрания». После этого — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий с супругами доход за три предшествующих года.

Ежегодно будут отчитываться только 22 из 100 депутатов Госсовета. В их числе спикер Фарид Мухаметшин, его заместители Юрий Камалтынов и Марат Ахметов, секретарь парламента Лилия Маврина, а также председатели профильных комитетов и их заместители.

Аналогичные условия декларирования доходов были установлены для депутатов муниципальных парламентов (городских и сельских советов, а также Казанской думы). Соответствующие изменения внесли в другой республиканский закон.

Кроме того, в законе о статусе депутата Госсовета появилась норма, что обеспечение доступа к информации о доходах парламентариев, а также о предоставлении ими недостоверных сведений «осуществляется в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ». При этом федеральный закон претерпел изменения еще до республиканских: решением Госдумы теперь информация о доходах всех региональных депутатов (включая оплачиваемых) будет публиковаться на сайтах парламентов лишь в обобщенном виде, без указания персональных данных. Прежде закон обязывал размещать такую информацию в государственных СМИ и на сайте Госсовета.

Таким же образом избирателям ограничили доступ к сведениям о доходах депутатов всех уровней – от муниципальных до федеральных, а также к сведениям о доходах членов Совета Федерации.

Напомним, все депутаты Госсовета Татарстана отчитывались о доходах и имуществе семьи с 2014 года. До этого декларации представляли лишь те из них, работает в парламенте на постоянной основе. По итогам 2021 года 98 депутатов Госсовета Татарстана (два места в Госсовете на момент подачи деклараций были вакантными) и члены их семей заработали 2,1 млрд руб. Самым богатым оказался глава холдинга «Ак барс» Иван Егоров с доходом 212 млн руб., а среди тех, кто получает зарплату из бюджета,— спикер Госсовета Фарид Мухаметшин (семья задекларировала более 36 млн руб.).

В 2020 году депутат Госсовета Николай Рыбушкин (член депутатской группы «Татарстан — новый век», представитель «Единой России») жаловался, что парламентариям сложно самостоятельно заполнять декларации. «Давайте Госсовет примет на работу того, кто затребует все необходимые документы. У нас же все электронное… Раз, села, ей прислали — все. Ну зачем вот это делать, ерундой заниматься?» — возмущался он. В 2021 году депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев заявил, что новая программа для подачи сведений о доходах «работает некорректно».

В среду член комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению, бывший вице-спикер Римма Ратникова сообщила, что новые правила подачи и публикации сведений о доходах будут применяться уже в эту декларационную кампанию. Республиканский закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Эти изменения депутаты Госсовета одобрили единогласно.

«Декларирование доходов сильно отвлекало, в том числе муниципальных депутатов. И многим депутатам, которые работают на общественных началах, приходилось каждый год заниматься этим монотонным делом. Плюс можно было допустить нечаянно ошибки. И за эти ошибки понести наказание – вплоть до лишения мандата. Это реально облегчит работу депутатов»,— уверен депутат Госсовета от ЛДПР Эдуард Шарафиев. Он не считает, что нововведения «снизят прозрачность работы депутатов и контроль за их деятельностью». «В нашем современном цифровом мире все эти данные доступны. Если депутат на непостоянной основе получит сверхдоходы, это все выявится. У прокуратуры остается возможность это проверять»,— указал он.

Господин Шарафиев также поддержал решение о «закрытом виде» информации о доходах депутатов, работающих на постоянной основе. «Это связано со спецоперацией в первую очередь. Потому что наши оппоненты могут использовать эту информацию. Зачем нам перед врагом выворачивать все наизнанку?»,— заключил депутат.

Ранее представитель управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов предполагал, что практика публиковать персональные сведения о доходах и имуществе депутатов может возобновиться после окончания специальной военной операции России на Украине. «Как только обстоятельства изменятся, я думаю, что все это откатится обратно»,— отмечал чиновник.

Кирилл Антонов