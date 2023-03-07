Управляющий партнер рекрутингового агентства «Руспартнерс» Дина Акимова— о феномене женского лидерства.

Когда меня попросили написать колонку о женском лидерстве для приложения «HR-технологии», я задумалась: а можно ли так говорить? Бывает ли женское лидерство? А мужское? Стала спрашивать знакомых топ-менеджеров. Лучше всех на этот вопрос ответил один банкир: «Дина, во мне столько женского лидерства, что я сомневаюсь, если ли во мне мужское». Но шутки шутками, а ведь на самом деле, на мой взгляд, лидерство не может иметь половую принадлежность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер рекрутингового агентства «Руспартнерс» Дина Акимова

Управляющий партнер рекрутингового агентства «Руспартнерс» Дина Акимова



Другой мой собеседник, собственник одной из крупных российских компаний, определил лидерство так — это наличие у человека способности независимо мыслить, принимать решения (и принимать на себя ответственность за них) и энергии претворять их в жизнь. Гендерные ли это качества? Я бы так не сказала. Другое дело, что сейчас из-за событий последнего года даже этих качеств может оказаться мало, чтобы успешно руководить крупным бизнесом.

В последние месяцы все важнее для руководителя любого пола становится способность к личностным изменениям. Необходимо уметь или хотя бы учиться признавать свои недостатки в тот момент, когда на них указывают другие. Быть готовым передать то, что не получается, другим членам своей команды, а не держаться за все свои полномочия.

И вот тут и выясняется, что женщины готовы к таким действиям больше мужчин. Не потому, что они родились женщинами, а потому, что скромность, уступчивость, которые сейчас так востребованы у высшего руководства, у женщин зачастую воспитываются с детства. В результате женщины, в отличие от мужчин, больше обдумывают свои решения и реже приписывают только себе корпоративные достижения.

При этом сейчас женщины могут продемонстрировать больше способностей к управлению также и из-за того, что они в большинстве своем более склонны признаваться себе в собственных чувствах. Все чаще в приватных беседах и мужчины, и женщины признаются мне, что в последнее время им становится особенно сложно работать. Жалуются на давление, профессиональное выгорание. И это неудивительно, если посмотреть на тот масштаб проблем, с которыми сейчас сталкивается практически любая компания. Однако именно сейчас, когда мало что можно изменить снаружи, пришло время сфокусироваться на изменениях внутри и попробовать осознать свои эмоции, принять себя со всеми своими недостатками, а затем изменить и свои отношения с окружающими. Сделать их более честными, чтобы, например, иметь возможность в нужный момент попросить о помощи. И мне кажется, что у женщин пока больше перспектив на этом пути, чем у мужчин, а значит, через какое-то время они смогут показать лучшие результаты своего лидерства.