Ирина и Екатерина

Идея бизнеса возникла у Ирины Митановой во время путешествия, когда на прогулке один из уличных продавцов развлекал прохожих, жонглируя мороженым. Так появился план открыть собственное производство.

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Ирина Митанова



Для достижения большой цели был быстро найден цех, выставленный на продажу. Оперативно решив финансовый вопрос, Ирина вместе с подругой и будущим партнером Екатериной Кудряшовой запустили свой бизнес. Собрав где-то по 1,5 млн руб., девушки запустили свое дело. Думали, что заработать получится достаточно быстро, однако бизнес оказался убыточным. Таким он оставался еще полгода. Между тем девушки начали заниматься продажами мороженого, активно ездили на переговоры. Помимо существующей классической линейки создали линейку протеинового, веганского и витаминизированного мороженого. На тот момент на рынке такого не было. Первым крупным клиентом стали «Сингапурские авиалинии»: «АйсКро» успешно прошли аудит у перевозчика и стали поставлять свою продукцию на регулярные рейсы авиакомпании. Затем подключились сеть «Азбука вкуса» и остальные сети.

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Екатерина Кудряшова



«Иль Мио Мороженко» работает уже семь лет. Если после первого года работы объем производства молодой компании составлял 2,68 млн штук продукции в год, а продуктовый портфель насчитывал 36 позиций, то сейчас эти показатели выросли кратно — до 32,3 млн штук и 172 позиций соответственно. Первые рецепты мороженого подруги придумывали самостоятельно, но сейчас штат компании, уже насчитывающий 80 человек, укомплектован профильными специалистами.

«Самое главное начать, а там тропа приведет, куда надо. Мы счастливы, потому что исполнили свою мечту, тем более что свой бизнес — это очень интересно. Сейчас у нас укомплектована отличная команда: от технических директоров до технологов. Мы собирали сотрудников по всей стране, чтобы быть уверенными в качестве продукции и развиваться дальше»,— рассказывает сооснователь компании Ирина Митанова. Сейчас компания продолжает активно развивать производство и строит большие планы на будущее.

«Расширяя производство, "Иль Мио Мороженко" получила земельный участок в аренду за 1 руб. в год по программе поддержки проектов импортозамещения в Подмосковье. Кроме того, компания воспользовалась субсидией, компенсировав часть затрат на покупку оборудования»,— рассказывает Екатерина Зиновьева.