На Кубани 23 февраля пройдут снегопады и дожди с мокрым снегом

В Краснодарском крае 23 февраля ожидаются снегопады, гололед и дожди с мокрым снегом. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Умеренные осадки пройдут в предгорных районах и в горах региона. По краю ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит от -3 до 2 градусов, ночью — от -3 до -8 градусов. Скорость ветра будет достигать 4–9 метров в секунду с порывами до 12 м/с, местами — до 18 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность. В Туапсинском районе пройдут дожди с мокрым снегом.

В Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ночью на дорогах возможно образование гололеда. Температура воздуха ночью — от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до 2 градусов. Скорость ветра будет достигать 4–9 м/с, к вечеру — 13 м/с.

Анастасия Донскова

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