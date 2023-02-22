Албания пришвартовала танкер

Полиция Албании задержала танкер, который шел под либерийским флагом, его подозревают в контрабанде российской нефти. На борту судна находилось свыше 22 тыс. тонн сырья, которое провозили по поддельным документам, говорится в заявлении албанской полиции. По ее данным, танкер вышел из Азербайджана, после чего прибыл в порт Каламата в Греции. Там якобы на него перегрузили нефть с другого судна, и затем оно отправилось в Албанию. Но в итоге его заблокировала полиция на Адриатическом побережье в западной части республики. Экипаж из 22 человек также задержан для проведения «следственных действий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Эмбарго на морские поставки российской нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года. Тогда же и был установлен потолок цены, по которой можно продавать сырье, — не дороже $60 за баррель. Если подтвердится, что нефть на судне российская, то в теории власти страны смогут изъять топливо и сам танкер в пользу государства, отметил партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин:

«Надо понимать, что Албания присоединяется ко всем режимам ограничительных мер Европейского союза. Таким же образом она ввела нормы в законодательство о предельной цене на российскую нефть. Значит, страна является недружественным государством, и ее власти, соответственно, отслеживают нарушения законодательства. Теперь все будет зависеть от следственных действий.

Как следует из этих материалов, была арестована команда, в том числе капитан, у него изъяты документы, которые сейчас изучаются. То есть, если следствие установит, что нефть действительно имеет российское происхождение, то тогда будет уголовный состав нарушения по албанскому праву — контрабанда. По таким делам, как правило, прокуратура выступает с представлением о конфискации в доход государства как самой нефти, так и перевозившего ее судна».

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что перед вступлением в силу нефтяного эмбарго Россия начала создавать теневой флот танкеров с неизвестными владельцами. По данным СМИ, его численность может достигать от 100 до 600 судов. Кроме того, Москва планировала использовать танкеры, которые применялись для доставки иранской и венесуэльской нефти.

При этом 11 февраля 2023-го в испанский порт Таррагона не впустили судно из-за подозрения в обходе санкций. Оно шло под флагом Сингапура, а на борту находилось дизельное топливо. По данным Минтранса Испании, его якобы перегрузили вблизи Гибралтарского пролива с судна, связанного с Россией. Впрочем, пока это единичные случаи, которые не влияют на глобальные поставки российской нефти, подчеркнул ведущий эксперт Финансового университета Станислав Митрахович:

«В случае с Албанией речь шла о том, что российскую нефть, видимо, пытались контрабандным образом завезти в Европу, а в регион сырье из РФ поставлять морем сейчас нельзя. Таких случаев не так много, как могло бы кому-то показаться. То есть, если речь идет о контрабанде именно в ЕС, то это полбеды. Если бы начали как-то масштабно тормозить танкеры, которые везут нефть в Индию, Китай, Африку, на Ближний Восток, то это было бы большей проблемой.

Но, думаю, такие масштабные акции не в интересах самого Запада. Ведь если произойдет серьезное падение российского экспорта, то это может спровоцировать рост цен.

Кроме того, все-таки Запад не то чтобы контролирует все точки Мирового океана, все-таки есть и турецкие проливы, часть маршрута около Африки. Если кто-то считает, что можно перекрыть все морские поставки, то это не так. По крайней мере, иранские морские поставки не удалось задушить полностью, только немножко убрать с рынка.

Так что эти случаи все-таки, мне кажется, пока что изолированные. Если через несколько месяцев мы увидим, что они начнут множиться, это будет новая реальность, которую будем как-то заново анализировать».

Из-за нефтяного эмбарго Россия также резко нарастила объемы перевалки сырой нефти в море. Только за первые две недели января Москва могла перегрузить свыше 14 млн баррелей, сообщал Bloomberg. При этом, по данным СМИ, уже в марте-апреле Россия собирается резко сократить экспорт нефти через западные порты.

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Владислав Викторов