В Роспотребнадзоре раскрыли, на что чаще всего жалуются петербуржцы

За 2022 год жители Санкт-Петербурга обратились в Роспотребнадзор почти 57 тыс. раз. Это на 10% меньше, чем в 2021-м, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основная часть обращений (60,1%) касалась нарушений прав потребителей. Еще в 39,9% петербуржцы писали в ведомство с заявлениями о нарушениях в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. При детальном рассмотрении жалоб на сферу услуг оказалось, что жители города чаще всего были недовольны ЖК (13,1%), заключением договоров по сети (12,3%), медицинскими услугами (11,2%), услугами связи (8,8%) и транспортными услугами (8,5%).

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