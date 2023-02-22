В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту избиения детей в детском саду

В Краснодаре по факту избиения детей бывшим воспитателем в детском саду №193 на улице Артюшкова возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в период с декабря 2020 по февраль 2023 года 25-летняя сотрудница дошкольного учреждения систематически била детей за провинности.

«Следователем изъяты записи с камер видеонаблюдения, в том числе с целью установления иных аналогичных фактов»,— говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространилась информация от практикантки, которая работала вместе с подозреваемой в группе «Эрудит» детского сада. Девушка сообщила родителям о том, что воспитатель в ее присутствии ударила воспитанницу ложкой за отказ от еды и о других эпизодах истязаний.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание воспитанников, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию с жестоким обращением со стороны персонала учреждения). В настоящее время женщина уволена с должности воспитателя. Ход следствия поставлен на контроль в краевом следственном управлении.

Анастасия Донскова

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