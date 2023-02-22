Суд по делу о попытке теракта в Херсоне пройдет в Ростове 1 марта

Дело в отношении Павла Запорожца, обвиняемого в попытке совершения теракта в Херсоне, рассмотрят в Южном окружном военном суде Ростова 1 марта. Информация об этом содержится в картотеке судебной инстанции.

Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3, ст.361 ч.1 УК РФ (попытка совершения акта международного терроризма). Как пишет «Интерфакс-Юг», подсудимый с помощью взрывчатки собирался совершить теракт на 9 мая 2022 года в Херсоне. Действия обвиняемого были предотвращены сотрудниками правоохранительных органов.

Анастасия Назарова