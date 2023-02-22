ЦБ повысит норму резервирования по рискованным ипотечным кредитам вплоть до 50%

Банк России намерен повысить уровень резервирования вплоть до 50% по ипотечным кредитам, полная стоимость которых «существенно ниже» рыночного значения, говорится в отчете (.pdf) регулятора.

Норма резервирования — процент суммы привлеченных средств клиентов, который коммерческие банки обязаны хранить в качестве депозита в ЦБ или у себя в форме наличных денег.

ЦБ выступает с этой инициативой, чтобы дестимулировать банки выдавать высокорискованные ипотечные кредиты по экстремально низким ставкам (вплоть до 0,01%). Как заявляет регулятор, такие низкие ставки достигаются с помощью наценки, которая закладывается в стоимость квартиры и выплачивается застройщику для компенсации недополученных процентных доходов.

В ЦБ считают, что основной риск таких кредитов ложится на заемщика, который покупает квартиры по завышенной цене, а банки могут недооценивать процентные и кредитные риски. Бенефициаром в такой схеме является застройщик, но лишь в краткосрочной перспективе, говорится в докладе.

В октябре Банк России сообщил, что просрочка по жилищным кредитам в августе выросла почти на 2% и достигла 56 млрд руб. Заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев заявил, что в категорию проблемных попали заемщики, взявшие ипотеку с небольшим первоначальным взносом.

О борьбе ЦБ с маркетинговыми схемами при выдаче ипотеки — в материале «Ъ» «Лихие околонулевые».

Эрдни Кагалтынов