Юбилей сживают со света

У мэрии возникли сложности в реализации проекта, приуроченного к юбилею Перми. Об этом стало известно 22 февраля на заседании думского комитета по пространственному развитию и благоустройству. К 300-летию краевой столицы администрация устанавливает архитектурную подсветку на центральных улицах — всего в проект входит 87 зданий. На 45 домах подсветку установили, а вот собственники десяти домов категорически против размещения художественного освещения на своих фасадах. Депутаты посчитали, что проблема возникла в том числе из-за недоработки мэрии, и поинтересовались ее решением. Думцы заметили, что суть проекта в том, чтобы подсветить центральные улицы «без каких-либо темных пятен».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Перми Фото: сайт администрации Перми

Сегодня на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству и. о. начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов отчитался об установке архитектурной подсветки в центре Перми. К 300-летию города мэрия должна установить подсветку на 87 зданиях по Комсомольскому проспекту, улицам Ленина и Петропавловской. По словам господина Мясоедова, есть риск, что власти не успеют к юбилею Перми установить подсветку на десяти зданиях. Собственники этих домов категорически против размещения подсветки, подчеркнул докладчик.

Впервые о планах администрации установить к 300-летию Перми архитектурную и праздничную подсветку стало известно летом 2020 года. В 2021 году мэр Перми Алексей Демкин утвердил перечень из 109 зданий, на которых организуют архитектурную подсветку. Стоимость проекта оценивалась в 1,2 млрд руб. В конце 2022 года в пресс-службе краевого правительства сообщали, что архитектурно-художественное освещение к юбилею города появится на 87 домах. Подсветку будут запускать через автоматизированную систему управления освещением города и включать-отключать вместе с традиционным уличным освещением.

И. о. начальника департамента дорог и благоустройства сообщил, что в конце 2022 года в Перми подписали 68 соглашений о размещении и эксплуатации архитектурно-художественного освещения. К концу года подсветку смонтировали на 37 зданиях в центре города. Собственники десяти многоквартирных домов, выступающие против размещения подсветки, объясняют свою позицию разными причинами. Часть из них не будет рассматривать этот вопрос до завершения капремонта фасадов своих домов. Другие жители имеют претензии к ремонту балконов, который ведется фондом капремонта. «Собственники также не хотят заключать соглашение (на установку подсветки.— «Ъ-Прикамье») на безвозмездной основе, несмотря на то что монтаж и последующее содержание подсветки будет вестись за счет бюджета. Они хотят получить арендную плату за размещение оборудования»,— поделился Дмитрий Мясоедов. Некоторые жители, помимо ремонта фасадов, хотят благоустроить дворы домов, установив детские или контейнерные площадки. До выполнения этих работ они тоже не будут обсуждать вопрос о подсветке.

Городские власти завершили установку подсветки по 45 зданиям, по шести домам получены устные согласия жителей, и мэрия готовится заключить с ними соглашения. Господин Мясоедов подчеркнул, что из перечня зданий власти исключили офисный центр на ул. Ленина, 64.

Зампредседателя комитета Илья Власов обратил внимание, что у экспертов думы возникли вопросы к докладу администрации. В частности, депутатам сообщили о 68 подписанных соглашениях, тогда как ранее в отчетах мэрии фигурировали 75 подписанных документов. По словам Дмитрия Мясоедова, изначально в перечень на установку подсветки вошли 113 домов, потом из списка исключили некоторые объекты на «тихом» Комсомольском проспекте, на ул. Ленина. «Наши специалисты с экспертами думы на эту тему уже общались и предоставили развернутую информацию, цифры свели»,— пояснил и. о. начальника департамента.

Зампредседателя комитета интересовали планы властей по домам, на которых установка подсветки не ведется. И. о. начальника департамента дорог и благоустройства сообщил, что к работе с жителями домов, отказавшимися от подписания соглашения, администрация подключила инспекцию Госжилнадзора и департамент ЖКХ. Договариваться о размещении художественного освещения с ТСЖ и УК власти собираются на грядущих совещаниях в инспекции.

«Вся суть проекта в том, чтобы целая улица была подсвечена без каких-либо “темных пятен” (дома, жители которых против подсветки.— «Ъ-Прикамье»)»,— заявил депутат гордумы Марк Коробов. По его мнению, в том, что собственники голосуют на собраниях против праздничного освещения, есть недоработка администрации. Думец предложил привлечь к переговорам с жителями ТОСы, общественников. Зампред думы Максим Спиридонов поинтересовался, сколько занимает монтаж архитектурного освещения. Дмитрий Мясоедов ответил, что на эти работы для одного здания надо около месяца. Илья Власов заметил, что расходное обязательство бюджета на установку подсветки заканчивается в этом году, а что будет с проектом потом? Марк Коробов спросил о рисках не успеть завершить работы к юбилею. По словам господина Мясоедова, власти вместе с минЖКХ и фондом капремонта работают над тем, чтобы успеть завершить проект в этом году. Стороны уточнили график ремонта по фасадам и работают по всем адресам перечня. «Задача стоит — до праздничного Дня города работу окончить»,— заверил докладчик.

Евгения Ахмедова