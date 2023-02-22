4,5 млрд рублей налоговых доходов списали с бюджета Нижегородской области

Бюджет Нижегородской области после введения с 1 января единого налогового счета (ЕСН) и единого налогового платежа (ЕНС) вернул налогоплательщикам значительную сумму переплаты.

«В феврале на федеральном уровне в рамках формирования сальдо ЕСН Федеральным казначейством по распоряжению налогового органа с единого счета областного бюджета Нижегородской области было списано 4,5 млрд руб. налоговых доходов», – сообщили в региональном минфине.

В министерстве добавили, что в связи с имеющимися бюджетными остатками (они составили почти 14 млрд руб. – «Ъ-Приволжье») Нижегородская область не обращалась в казначейство за получением бюджетного кредита для компенсации выпадающих доходов бюджета. «На данный момент информация об остатках излишне уплаченных налогоплательщиками средств отсутствует», – уточнили в минфине Нижегородской области.

Иван Сергеев