В музее Эрнста Неизвестного открылась выставка Андрея Рыжкова «В плоскости духа»

В Екатеринбурге в художественном музее Эрнста Неизвестного открылась выставка скульптора Андрея Рыжкова «В плоскости духа». В экспозиции представлены работы «Ленинградская симфония», «Волнорез», «Таинство», триптих «В поисках Тории».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптор Андрей Рыжков

Фото: Елена Медведева Скульптор Андрей Рыжков

Фото: Елена Медведева

«Если говорить о теме выставке, то это отражение некого творческого периода, который у меня начался с выпуска из художественного училища. Тогда я обозначил для себя тематику скульптуры, как взаимодействие абстрактной и реальной пластики. Сейчас меня больше увело в сторону формальной пластики, но этот период заканчивается вместе с этой экспозицией. В дальнейшем я думаю сменить вектор в сторону более реалистичных работ», — рассказал Андрей Рыжков на открытии выставки.

В каждой работе есть ссылка в виде QR-кода на музыкальный альбом, где подобраны произведения, которые вдохновили художника на создание скульптур.

Выставка работает до 26 марта.

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Елена Медведева