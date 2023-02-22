Более 1,3 млн киберугроз в 2022 году было предотвращено в компании «Россети Тюмень»

Общее количество предотвращенных в 2022 году инцидентов на объектах критической инфраструктуры компании «Россети Тюмень» превысило 1,3 млн, из них 2,5 тыс. — DDoS и Brute Force атаки, сообщила пресс-служба компании.

Основным источником киберинцидентов стали вредоносные рассылки. Кроме того, специалисты компании заблокировали около 140 фишинговых рассылок, поступивших в локальную сеть.

Ранее пресс-служба компании «Лаборатория Касперского» сообщала, что с января по июнь 2022 года локальным угрозам от кибератак подверглись 19% пользователей Kaspersky из Тюменской области. За это время локальным угрозам от кибератак подверглись 16% тюменских предпринимателей, пользующихся Kaspersky, еще 6% столкнулись с атаками в интернете. С помощью программ-шифровальщиков на бизнес-пользователей произошло 1,7 тыс. кибератак. Фишинг стал одной из основных киберугроз в 2022 году, рассказали «Ъ-Урал» участники IT-рынка.

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Алексей Буров