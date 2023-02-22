Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Для комфортной жизни нужно $100 тыс. в месяц»

Предприниматели — о необходимой сумме для выхода на пенсию

Инвесторам для комфортного выхода на пенсию достаточно иметь на счете $3-5 млн. Такие суммы назвали собеседники Bloomberg со всего мира. Цифры немного разнятся в зависимости от региона. Самые скромные запросы у жителей Африки, Австралии и Океании — им хватит в среднем $4 млн. В Северной Америке и Азии каждый третий респондент назвал комфортной сумму в $5 млн. А самыми расточительными оказались инвесторы из Южной Америки. Там 30% опрошенных собираются проживать старость на $20 млн.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ FM” поинтересовался у российских бизнесменов, какой суммы накоплений им было бы достаточно:

Владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Основной вопрос в том, в каком возрасте собираешься выйти на пенсию. Чем позже, тем меньше становится сумма, потому что сокращаются потребности. Кроме того, уменьшается количество лет, которые вам нужно на эти деньги прожить. В это время не так нужны дача, машина. Средства необходимы прежде всего на обеспечение хорошего здоровья, а это гораздо дороже, чем дача, машина и дом. Десятка меня вполне бы устроила».

Основатель компании Ultra Motors Андрей Зиновьев: «Почему люди говорят про $5 млн? Потому что эта сумма включает в себя какие-то дорогие люксовые штуки. Кто-то хочет купить лодку, кто-то — четвертую машину, кто-то — особняк. Когда все это убираешь, $5 млн растворяются. Жизнь обычно требует намного меньше. У меня нет какой-то цифры. Наверное, от $3 млн».

Основательница сетей Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина: «У меня маленький ребенок — его еще растить и растить, учить и учить, а пенсия не за горами. Я считала, что для комфортной жизни мне нужно $100 тыс. в месяц. Вот тогда можно ни в чем себе не отказывать — делать пластические операции, каждый день пить шампанское в ресторане, учить ребенка и наслаждаться жизнью. Чтобы столько иметь в месяц, надо зарабатывать в год порядка $1 млн пассивных инвестиций. Значит, надо отложить $10 млн. Вот это было бы супер. Но в текущих реалиях это мечта — не более».

Bloomberg отмечает, что, несмотря на ориентиры, которые озвучили участники опроса, в реальности рассчитывать на семизначную сумму могут лишь единицы. Так, например, по данным Бюро статистики труда США за 2021 год, только две трети работников частного сектора страны участвовали в программе пенсионных накоплений. Средний баланс пенсионного счета в стране составлял всего $27 тыс., что в 100 раз меньше заявленных $3 млн.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...