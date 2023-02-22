«Для комфортной жизни нужно $100 тыс. в месяц»

Инвесторам для комфортного выхода на пенсию достаточно иметь на счете $3-5 млн. Такие суммы назвали собеседники Bloomberg со всего мира. Цифры немного разнятся в зависимости от региона. Самые скромные запросы у жителей Африки, Австралии и Океании — им хватит в среднем $4 млн. В Северной Америке и Азии каждый третий респондент назвал комфортной сумму в $5 млн. А самыми расточительными оказались инвесторы из Южной Америки. Там 30% опрошенных собираются проживать старость на $20 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ FM” поинтересовался у российских бизнесменов, какой суммы накоплений им было бы достаточно:

Владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Основной вопрос в том, в каком возрасте собираешься выйти на пенсию. Чем позже, тем меньше становится сумма, потому что сокращаются потребности. Кроме того, уменьшается количество лет, которые вам нужно на эти деньги прожить. В это время не так нужны дача, машина. Средства необходимы прежде всего на обеспечение хорошего здоровья, а это гораздо дороже, чем дача, машина и дом. Десятка меня вполне бы устроила». Основатель компании Ultra Motors Андрей Зиновьев: «Почему люди говорят про $5 млн? Потому что эта сумма включает в себя какие-то дорогие люксовые штуки. Кто-то хочет купить лодку, кто-то — четвертую машину, кто-то — особняк. Когда все это убираешь, $5 млн растворяются. Жизнь обычно требует намного меньше. У меня нет какой-то цифры. Наверное, от $3 млн». Основательница сетей Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина: «У меня маленький ребенок — его еще растить и растить, учить и учить, а пенсия не за горами. Я считала, что для комфортной жизни мне нужно $100 тыс. в месяц. Вот тогда можно ни в чем себе не отказывать — делать пластические операции, каждый день пить шампанское в ресторане, учить ребенка и наслаждаться жизнью. Чтобы столько иметь в месяц, надо зарабатывать в год порядка $1 млн пассивных инвестиций. Значит, надо отложить $10 млн. Вот это было бы супер. Но в текущих реалиях это мечта — не более».

Bloomberg отмечает, что, несмотря на ориентиры, которые озвучили участники опроса, в реальности рассчитывать на семизначную сумму могут лишь единицы. Так, например, по данным Бюро статистики труда США за 2021 год, только две трети работников частного сектора страны участвовали в программе пенсионных накоплений. Средний баланс пенсионного счета в стране составлял всего $27 тыс., что в 100 раз меньше заявленных $3 млн.

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Светлана Белова