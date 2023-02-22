На развитие Городца направят 730 млн рублей до 2025 года

Более 730 млн руб. планируют направить на улучшение качества жизни в Городце по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средства пойдут на строительство детского сада (346 млн руб.) и социального центра (270 млн), на капитальный ремонт дома культуры (61 млн), спорткомплекса «Спартак» (55 млн), на газификацию детсада №11 (400 тыс.). Работы планируют выполнить в 2023-2024 годах.

«В этом году решено уделить особое внимание модернизации инфраструктуры Городца. Это древнейший город региона, один из ключевых туристических центров, у него огромный потенциал. Решения касаются целого ряда объектов»,– сказал губернатор Глеб Никитин.

Кроме благоустройства Городца, по программе комплексного развития сельских территорий планируется развитие села Пурех в Чкаловске, строительство дорог и жилья для сотрудников сельскохозяйственных предприятий в других районах области. Объем финансирования программы на 2023 год составляет 1,1 млрд руб., из них 800 млн руб. – средства федерального бюджета. Остальные средства поступят из региональной казны.

Всего на поддержку аграриев и развитие сельских территорий в Нижегородской области с учетом средств других программ направят 5,4 млрд руб. в 2023 году.

Анастасия Еремина