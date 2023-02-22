«Инстеп» продает историческое здание спиртзавода в центре Курска за 195 млн рублей

Структура строительной ГК «Инстеп» АО «ЖБК» выставила на продажу комплекс зданий в центре Курска на Халтурина, 16. Из объявления на «Авито» следует, что расположенные на этом месте исторические строения бывшего спиртзавода оцениваются в 195 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shure1961 / wikivoyage.org Фото: Shure1961 / wikivoyage.org

По мнению продавца, производственные помещения привлекают своей необычной архитектурой, а «большие пространства, высокие потолки и огромные окна открывают безграничные возможности для воплощения самых смелых дизайнерских идей». Здесь, указано в объявлении, можно создать культурный центр, точки общепита, оригинальный офисный комплекс, дизайнерский отель или хостел.

Глава «Инстепа» Анатолий Шмыгалев в начале 2020 года приобрел с торгов комплекс за 50,8 млн руб. До этого здания арендовала обанкротившаяся местная структура производителя водки «Кристалл-Лефортово». На момент покупки девелопер еще не определился с планами по освоению площадки.

Господин Шмыгалев рассказал «Ъ», что компания считает объект «очень ценным с исторической и архитектурной точки зрения». «Но ничего не изменилось. Мы продолжаем поиск вариантов дальнейшего использования имущественного комплекса, ведем работу с экспертами в сфере коммерческой недвижимости. Ансамбль зданий спиртзавода — это уникальный объект для Курска, поэтому нам было бы интересно реализовать в нем современный IT-кластер, территорию для объектов общественного питания, творческие и общественно-деловые пространства. Пока решение инвестировать, а это очень большие деньги, в него не принято», — пояснил он.

Вместе с тем, отметил девелопер, любое имущество имеет цену, по которой его можно продать. «Мы уже несколько лет ведем переговоры с потенциальными инвесторами, которые, например, хотят использовать здания по существующему промышленному назначению. Размещение объявления с указанием цены — совершенно рутинное действие, не меняющее ни наши планы, ни текущую работу по данному объекту», — добавил он.

Подробнее об объекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Анатолий Шмыгалев отказался от крепкого».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте