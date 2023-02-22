Власти опровергли слухи о повышении стоимости проезда в Новороссийске

Информация о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Новороссийска является недостоверной. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.
Пользователи сфотографировали в автобусе №30 в Новороссийске объявление о том, что с 3 марта 2023 года стоимость проезда составит 35 руб.
«Нам поступают запросы на повышение стоимости проезда, так как частные перевозчики работают по нерегулируемым тарифам. В ближайшее время будет приниматься решение, исходя из экономического обоснования тарифа. Кто-то из водителей не понял своего руководителя и ошибочно повесил объявление»,— прокомментировал Александр Яменсков.
Он добавил, что объявление из автобуса перевозчик уже убрал. Замглавы Новороссийска отметил, что в последний раз цену в общественном транспорте в городе повышали в декабре 2021 года.
Сейчас стоимость проезда в муниципальном транспорте Новороссийска составляет 30 руб., в автобусах частных перевозчиков — 32 руб.
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