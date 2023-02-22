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Владимир Путин помиловал осужденную пожилую женщину из Батайска

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании осужденной жительницы Батайска, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Согласно данным донских властей, пожилая женщина освобождена от отбывания наказания, связанного в том числе с крупным штрафом. Указ президента вступил в силу с 16 февраля. Более подробная информация о заключенной не раскрывается. По данным donnews.ru, пенсионерке 62 года. Она была осуждена по статье, не связанной с насильственными действиями.

Это второй случай помилования осужденного из Ростовской области за 11 лет. За последние 20 лет помилование получили 15 осужденных из данного региона.

Анастасия Назарова

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