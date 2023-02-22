Минсельхоз включит Кубань в федеральную карту-схему сельхозугодий в 2023 году

Министерство сельского хозяйства в 2023 году включит Краснодарский край в федеральную карту-схему земель сельхозназначения. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Всего в нынешнем году в проект включат 24 региона. В настоящее время работы завершены в отношении шести субъектов РФ.

«Созданная федеральная карта-схема земель сельскохозяйственного назначения будет обладать полными сведениями о их состоянии, позволит устранить несоответствие данных в различных источниках и выявить потенциал для дальнейшего ввода земель в сельскохозяйственный оборот»,— говорится в сообщении.

В рамках программы по созданию единой федеральной карты-схемы сельхозугодий России специалисты проведут анализ данных архивных материалов и дистанционного зондирования земли. В результате сопоставления региональных и федеральных информационных систем министерством были актуализированы сведения в отношении земель сельхозназначения за последние 30 лет.

Анастасия Донскова

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