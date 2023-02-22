Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МегаФон увеличил пропускную способность в популярных социальных сетях и мессенджерах

МегаФон увеличил пропускную способность в каналах связи с сервисами VK на 45% и с Telegramна 40%. Это позволит сократитьминимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах,социальных сетях, образовательных, игровых и другихпопулярных онлайн-сервисах.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и датацентрам VKв Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. В результате пропускная способность в онлайн-сервисах увеличилась на 45%. Широкий канал связи даёт лучшие скорости и сокращает время отклика сервера. Пользователи смогут быстрее скачивать и загружать файлы,вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры с минимальными задержками.

Интерес абонентов мобильной связи к VK растёт из года в год.В январе трафикувеличился на 62% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наиболее популярными среди проектов VK являются «Одноклассники» и «ВКонтакте». Пользователи этих социальных сетей активно потребляют «тяжёлый» контент, например, в январе этого года видеотрафик в сервисе «ВКонтакте» вырос почти в 2,5 раза по сравнению с январём 2022 года.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Также специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в Telegramна 40% до 1400 Гбит/с. На протяжении последних 11 месяцев Telegram остаётся самым популярным сервисом мгновенных сообщений—расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере. Так, в январе абоненты потратили в мессенджере в 3 раза больше трафика, чем год назад.

Ростовские абоненты показывают схожий тренд. Самый большой рост трафика оказался в Telegram – 3,5 раза. В социальных сетях ростовчане тоже стали вести себя активнее, например, во «ВКонтакте» расходование интернета увеличилось в 2,3 раза.

«Мы не только активно строим и модернизируем сотовую инфраструктуру, но и улучшаем качество работы популярных онлайн-сервисов на нашей сети. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования мобильных приложений и веб-ресурсов», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

ПАО Мегафо

Реклама

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...