В ярославской думе будут лишать полномочий депутатов-прогульщиков

В Ярославскую областную думу внесены поправки в закон «О депутате», предлагающие лишение депутата полномочий в случае систематического непосещения заседаний. Текст поправок опубликован на сайте областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

В закон «О депутате Ярославской областной думы», принятый в 2013 году, предлагается внести новое основание для лишения депутата полномочий. Это может случиться в случае непосещения пленарных заседаний думы на протяжении 6 месяцев подряд. Решение о лишении прогульщиков мандата в любом случае будет приниматься на пленарном заседании самой думы.

Также предлагается скорректировать еще одну норму, ранее закреплявшую за каждым партийным объединением, иметь хотя бы одного депутата на руководящих в должностях в думе. В частности, к руководящим отнесена должность заместителя председателя комитета Ярославской областной думы, которую в нынешнем созыве занимают представители фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Коммунисты России».

Андрей Иванов