Альфа-банк и «Нетмонет» запустили сервис самостоятельной оплаты ресторанного счета по QR. Гости могут оплатить счет без помощи официанта и сберечь время. А предприниматели могут сэкономить на эквайринге с «Нетмонет» до 1 млн руб. в год. Сервис работает просто: гость сканирует QR-код со стола камерой и попадает на страницу оплаты. На одной странице собрано все важное: сумма счета, чаевые, оценка и поле для отзыва, отмечают создатели.

Объем похищенных персональных данных в финансовом секторе за год увеличился в 32 раза, почти до 45 млн скомпрометированных записей. Подсчеты провели в InfoWatch. Многие утечки произошли в результате внешних атак, доля которых выросла втрое, до 75%, отметили аналитики, опрошенные “Ъ”. Отдельно отмечается, что за прошлый год почти с нуля до 13% выросла доля похищенной персональной информации, составляющей коммерческую тайну.

Кикшеринговый сервис Whoosh запустит функцию аренды электросамокатов в десяти новых локациях в России и СНГ. Также компания рассматривает для начала работы рынки Армении, Грузии и Узбекистана.