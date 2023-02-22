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Коммерсантъ FM
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Облигации на замену

Какие компании может затронуть предлагаемый Минфином и ЦБ механизм

Российских эмитентов еврооблигаций обяжут выпускать замещающие бумаги. Предполагается, что через эти инструменты инвесторы смогут получать купонный доход, несмотря на заблокированные в Euroclear активы. Проект президентского указа готовят Минфин и Центробанк, пишут «Ведомости». Обязательство будет касаться только компаний, погашение по еврооблигациям которых произойдет не раньше 1 января следующего года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Центробанк выступает за обязательный характер замещения евробондов, но с возможными исключениями, с учетом потенциальных рисков. А риски действительно есть — в основном для тех компаний, которые рассчитывают вернуться на западные рынки, пояснил управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

Какую альтернативу заблокированным еврооблигациям получили инвесторы

«Обязательный характер накладывает на эмитентов существенные ограничения. Со стороны инвесторов никаких аргументов против обязательного замещения фактически быть не может, поскольку любой владелец в российской инфраструктуре воспринимает этот механизм как предпочтительный вариант в силу более высокой ликвидности и, соответственно, более высокой цены.

А для эмитентов могут быть различные сложности, во-первых, связанные с затратами на организацию этого самого замещения, во-вторых, с тем, что для того, чтобы сделать все это корректно, необходимо провести ряд действий в Euroclear, в западных учетных системах, а легитимно это сделать в большинстве случаев не представляется возможным.

Какой доход приносят банковские облигации

Значит, эмитенты наряду с прямыми затратами на замещение будут вынуждены нести репутационные издержки перед западной инфраструктурой. И весь этот процесс, который будет происходить, зарубежные клиринговые системы и депозитарии будут воспринимать как нечто нелегитимное. Соответственно, эмитенты еще плотнее перейдут в состояние тех, с кем совершенно точно работать нельзя».

Пока замещающая схема работает в пилотном режиме. На Мосбирже в обращении порядка 30 таких выпусков. Но эмитентов немного — порядка 10. Крупнейший из них — «Газпром». И компаниям такое долгосрочное финансирование должно быть интересно, полагает эксперт финрынка Андрей Бархота:

«Это может быть интересно инвесторам в части замещения классических корпоративных облигаций. Какую-то часть можно заместить высоконадежными бумагами типа ОФЗ, и это дополнит портфель.

Возможно, эмитентов это привлечет, поскольку есть естественная потребность в расширении долгового финансирования. Кредитование далеко не всегда подходит для этих целей и может быть использовано, к тому же требуются долгосрочные ресурсы. Облигации как раз дают возможность корпоративным эмитентам получить долгосрочное финансирование».

Держатели еврооблигаций, которые не захотят менять их на бумаги с аналогичными условиями, смогут остаться в них, не переходя на замещающие схемы, отметили в Минфине.

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Светлана Белова

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