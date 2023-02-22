«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за гололеда и морозов

В Санкт-Петербурге в четверг, 23 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности на фоне гололеда и низкой температуры. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночь на четверг опустится местами ниже 20 градусов. «Голодено-изморозевые отложения»будут наблюдаться в первой половине дня, до 13:00. Водителей призвали отказаться от поездок, а пешеходам посоветовали быть осторожнее.

«Впрочем, морозы не продержатся долго: уже в пятницу тот самый циклон принесёт в центральные области очередную порцию хорошо прогретого воздуха: поднимется метель, а в выходные даже может дойти до оттепелей»,— отметили в центре «Фобос».

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