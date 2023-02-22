В Магнитогорске с осужденного за взятку экс-сотрудника водоканала взыскали 1,8 млн рублей

Ленинский районный суд Магнитогорска взыскал с бывшего главного технолога муниципального предприятия «Трест „Водоканал“» Александра Лисового 1,8 млн руб., которые он получил в качестве взятки от предпринимателя. Исковое заявление направила прокуратура района, сообщает региональное надзорное ведомство.

Основанием для иска стал приговор Правобережного районного суда Магнитогорска от 25 мая 2022 года, которым экс-сотрудник предприятия признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении взятки) и приговорен к шести годам условного лишения свободы с испыательным сроком три года. Суд установил, что главный технолог треста «Водоканал», отвечая за организацию закупок, за взятку в размере 1,8 млн руб. представил преимущество одной из компаний при заключении контрактов на закупку оборудования.

Сумма взятки взыскана в доход государства.