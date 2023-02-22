КамАЗ приобрел новые минивэны для маршруток «Челнок»

Набережночелнинский завод «КамАЗ» купил новые минивэны для сервиса заказа маршруток «Челнок». Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, сервис был запущен в городе осенью прошлого года. Пассажиры могут заказывать транспорт с помощью приложения и добираться до необходимой точки без пересадок. В частности, в первом месяце 2023 года услугами маршруток воспользовались более 3 тыс. человек.

В пресс-службе КамАЗа уточнили, что до конца февраля планируется вывести на линию еще 15 минивэнов. Это позволит дополнительно перевозить свыше 20 тыс. пассажиров в месяц.

"Ъ-Казань"