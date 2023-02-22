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Коммерсантъ FM
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Суд в Швейцарии оставил в силе блокировку активов Ананьевых по просьбе России

Федеральный суд Швейцарии принял решение о сохранении блокировки банковских активов бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по просьбе России. Однако рассмотрение просьбы России о взаимной правовой помощи приостанавливается.

Дмитрий Ананьев (слева) и Алексей Ананьев

Дмитрий Ананьев (слева) и Алексей Ананьев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Дмитрий Ананьев (слева) и Алексей Ананьев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

«Обеспечительная блокировка банковских активов, санкционированная в рамках запроса российской стороны об оказании взаимной правовой помощи, сохраняется. Запрос России о взаимной правовой помощи как таковой должен быть временно приостановлен»,— говорится в пресс-релизе (перевод по «РИА Новости»).

Запрос о правовой помощи Россия направила в Швейцарию в 2020 году. С тех пор он находился на рассмотрении. В материалах инстанции отмечается, что Россия не отзывала запрос о взаимной правовой помощи, поэтому его действие могут восстановить, если в будущем российско-швейцарские отношения нормализуются. «Кроме того, нельзя исключать, что в Швейцарии могут быть возбуждены дела в отношении рассматриваемых активов»,— отмечается в сообщении.

По информации Следственного комитета, в декабре 2017 года действующие на тот момент владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы объединились в преступную группу, чтобы вывести из банка деньги. По версии следствия, господа Ананьевы растратили принадлежащие банку деньги в пользу Promsvyaz Capital B.V. В результате из России на Кипр были выведены 87,2 млрд руб. На российское имущество банкиров в рамках уголовного дела наложен арест.

Милена Костерева

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