Государственные сайты и сервисы Петербурга столкнулись со сбоем

В работе городских сервисов и порталов Санкт-Петербурга наблюдается новый сбой. В настоящее время недоступными остаются сайт Смольного и комитетов, а также приложение для оплаты парковки.

При попытке входа на сайт Смольного появляются уведомление о проведении регламентных технических работ. В комитете по информатизации и связи отметили в беседе с «Деловым Петербургом», что сервисы станут доступны в ближайшее время. Водителей пообещали не штрафовать за неоплату парковки на время сбоя.

В начале февраля в Петербурге произошла аналогичная ситуация с рядом городских сервисов. Тогда в Смольном коллапс в их работе объяснили выходом из строя одной из систем хранения данных.

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