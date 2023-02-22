В Челябинске зафиксировали превышение диоксида азота и сероводорода в воздухе

Сегодня в Челябинске в ходе мониторинга зафиксировали в воздухе превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц, диоксида азота и сероводорода. Информация об этом передана в надзорные органы для принятия мер реагирования, сообщают в министерстве экологии региона.

Мониторинг качества воздуха ведется в Челябинске на базе стационарных и постов и передвижных лабораторий. До 11 часов 23 февраля в областном центре, Карабаше и Коркино действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени.

«Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев уже провел оперативное совещание с рабочей группой по координации действий в период НМУ, в которую входят представители всех крупных промышленных предприятий, и потребовал усилить мероприятия по снижению и также о необходимости дополнительных мероприятий», — отмечают в минэкологии региона.