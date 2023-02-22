В Нижегородской области задержан участник запрещенного в России «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области местного жителя, ранее воевавшего на стороне запрещенного в России «Правого сектора».

По данным пресс-службы нижегородского управления ФСБ, мужчина в 2015 году выехал на территорию Украины, где принимал участие в боевых действиях в составе структурного подразделения экстремистской организации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в вооруженном формировании). По месту его жительства проведены следственные действия. Сам он заключен под стражу.

Андрей Репин