Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие новинки увидят посетители Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Около 80 тыс. человек на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне ожидают организаторы MWC 2023. С 27 февраля по 2 марта там пройдет традиционная технологическая выставка. Ожидания принимающей стороны на 30% превышают прошлогодний показатель, а, значит, можно утверждать, что конгресс оправился от влияния пандемии COVID-19.

В центральную тему мероприятия — Velocity — участники попытаются упаковать рассуждения о том, как цифровые инновации мобильных платформ сделают нашу жизнь лучше. В частности, речь пойдет о новых применениях сетей 5G на предприятиях. Намечаются семинары о квантовых вычислениях и динамике развития сетей 6G. Большими частями MWC 2023 станут метавселенные, смешанные реальности и технологии NFT.

Qualcomm, Ericsson и Telefonica готовят для участников выставки первую коммерческую сеть 5G в Испании на миллиметровых волнах. Среди преимуществ такого диапазона — качество работы в местах большого скопления людей, заметный потенциал для подключенных транспортных средств и в целом так называемой Индустрии 4.0.

Благодаря партнерству организаторов — ассоциации GSMA — с футбольным клубом «Барселона» с этого года частью мероприятия станет конгресс «Спорт завтра». В центре его внимания вопрос о том, как искусственный интеллект, цифровые двойники и другие технологии могут повысить спортивные результаты и улучшить общее самочувствие атлетов.

Также организаторы готовят новое пространство «Путешествие в будущее». В этой зоне практических экспериментов посетители смогут увидеть и руками потрогать различные разработки. К примеру, экзоскелеты, или высокоскоростную капсулу Hyperloop, или стенды по дистанционной медицинской диагностике и прочее.

Всемирный мобильный конгресс работает и как площадка для стартапов. В этом году традиционно запланированы профильные мероприятия 4YFN (4 Years From Now), Diversity4Tech и министерская программа GSMA.

Разумеется, “Ъ FM” будет следить и рассказывать о презентациях и анонсах мобильных вендоров на выставке.