«Фанагория» расширяет производственные мощности

«Фанагория» установила 10 новых емкостей для контролируемого брожения и последующего хранения, каждая объемом 60 000 литров, в рамках долгосрочной программы технической модернизации производства. Инвестиции в обновление составили более 45 млн руб.

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В начале 2020 года Совет директоров винодельни утвердил «Перспективный план развития», предусматривающий приобретение нового и реконструкцию существующего оборудования, внедрение самых передовых производственных практик и лучшего мирового опыта. План направлен на обеспечение переработки до 40 тыс. тонн винограда в год. Общий размер капиталовложений в реконструкцию производства составляет около 850 млн руб.

«На протяжении уже нескольких лет "Фанагория" реализует стратегию по премиализации своего портфеля. И традиционно мы ориентируется на высокое качество во всем, что делаем. Сейчас наши планы модернизации сосредоточены на том, чтобы сбалансировать возможности предприятия и планы по урожаю. Так как большие урожаи требуют больших технологических возможностей во всем — от оборудования до энергетики»,— отметил генеральный директор винодельни «Фанагория» Петр Романишин.

Напомним, по итогам сезона сбора урожая в 2022 году впервые в истории «Фанагории» на переработку было принято 46 215 360 кг винограда. Из них — более 24 тыс. тонн черного винограда, 21,5 тыс. тонн белого винограда и более 520 тонн розовых сортов. Рост к показателям 2021 года составил более 80%.

Новое оборудование произведено в России из нержавеющей стали AISI 304, лучшего современного материала для производства вина. Емкости уже введены в эксплуатацию и в сезоне 2023 года будут использоваться для брожения виноградного сусла при контролируемой температуре для получения качественного российского вина.

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АПФ "Фанагория", ОАО