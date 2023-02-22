ЗакС Петербурга принял в первом чтении закон об изменении границ культурного наследия

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга 22 февраля приняли за основу законопроект, предусматривающий изменения границ охраны объектов культурного наследия. Как утверждают градозащитники, город может потерять до 200 исторических зданий, передает ЗАКС.ру.

Проект закона в парламент внес губернатор Александр Беглов, перед парламентариями его представлял Константин Сухенко, со слов которого принятие документа необходимо для развития города. Как пояснили в Смольном, проект нужен для подготовки к строительству Большого Смоленского моста через Неву, а также терминала высокоскоростной железной дороги. Для реализации законопроекта также подразумевается снос исторического квартала в Нарвской заставе для возведения жилья в рамках реновации.

Закон раскритиковали представители «Яблока», а также члены «Справедливой России – За правду» Марина Шишкина и Михаил Амосов. Его поддержали 36 депутатов, 11 депутатов выступили против. На поправки выделили два месяца. Предложения продлить срок до трех месяцев или до месяца отклонили.

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