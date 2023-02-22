Краеугольные камни

Вопрос «Что для вас первично — дизайн или драгоценный камень?» — один из самых частых, что слышат ювелиры. Для совладельцев российского бренда Parure Atelier Дмитрия Мокринского и Василия Фролова ответ очевиден. Отправной точкой при создании любого их украшения — и представленного в каталоге, и изготовленного на заказ — является драгоценный камень. А умение работать с индивидуальными заказами, адаптируясь под запросы конкретного клиента, является главной «фишкой» марки.
История Parure Atelier началась в Санкт-Петербурге в 2015 году с двух ювелиров, которые делали кольца для помолвки и бриллиантовые серьги-пусеты. Сегодня это компания c командой из 55 человек и торговыми представительствами в северной столице, Москве и Алматы. Недавно петербургская штаб-квартира бренда сменила адрес, переехав в здание на Петроградской стороне: теперь под одной крышей находятся и дизайн-студия, и ювелирные мастерские, и салон, где можно примерить готовые украшения и обсудить с менеджером и дизайнером процесс создания собственного, единственного и неповторимого. В 2023 году запланировано открытие шоурумов в Астане и Дубае.
Несмотря на появление в прошлом году нескольких капсульных коллекций (включая ставшую бестселлером линейку, разработанную вместе со Снежанной Георгиевой, и драгоценное собрание Waltz of Snowflakes, приуроченное к постановке «Щелкунчика» в МАМТ имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко), любимым направлением для Parure Atelier остается работа с индивидуальными заказами. Ювелирное ателье ежемесячно изготавливает порядка 150 украшений — и две трети из этого числа составляют проекты, разработанные специально под клиента.
Наибольшим спросом вполне ожидаемо пользуется бриллиантовая классика. Список же самых востребованных цветных камней возглавляют изумруды, благо, компании есть, что предложить. С помощью штатного геммолога камень с нужными характеристиками можно подобрать из уже имеющихся в ателье или из каталога, а при отсутствии желаемого — заказать у проверенных поставщиков из Таиланда, Индии, Дубая. В портфолио марки представлены изумруды изо всех стран, где ведется их добыча — от Колумбии, Бразилии, Замбии и Афганистана до российского Урала. Одно из наиболее дорогих украшений, созданных Parure Atelier — кольцо с изумрудом в 12,56 карат, добытым на самом престижном месторождении, колумбийском Мюзо. Все значимые камни сопровождают сертификаты соответствия: для бриллиантов это, как правило, GIA, выдаваемые Геммологическим институтом Америки, или HRD антверпенского Высшего совета по бриллиантам, для цветных камней — швейцарских лабораторий Gubelin, GRS и GFCO или того же GIA.
В последнее время, говорят в компании, растет интерес к цветным камням, не входящим в драгоценную «большую тройку» (изумруд, сапфир, рубин). В первую очередь — к турмалинам Параиба и шпинели. Сейчас в ателье работают над огранкой 215-каратной ягодной шпинели, планируя в итоге получить два камня весом около 30 карат каждый. У камней с такими выдающимися характеристиками есть все шансы не просто стать частью уникального изделия, но и будущей звездой чьей-то коллекции. Основатели кампании не делают акцент на инвестиционной составляющей, считая значимым при выборе того или иного камня не только прагматический, но и эмоциональный аспект. Хотя и колумбийские изумруды, и турмалины Параиба — как из одноименного, практически исчерпанного бразильского месторождения, так и из открытого не так давно в Мозамбике — со временем растут в цене.