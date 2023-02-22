Краеугольные камни

Вопрос «Что для вас первично — дизайн или драгоценный камень?» — один из самых частых, что слышат ювелиры. Для совладельцев российского бренда Parure Atelier Дмитрия Мокринского и Василия Фролова ответ очевиден. Отправной точкой при создании любого их украшения — и представленного в каталоге, и изготовленного на заказ — является драгоценный камень. А умение работать с индивидуальными заказами, адаптируясь под запросы конкретного клиента, является главной «фишкой» марки.

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История Parure Atelier началась в Санкт-Петербурге в 2015 году с двух ювелиров, которые делали кольца для помолвки и бриллиантовые серьги-пусеты. Сегодня это компания c командой из 55 человек и торговыми представительствами в северной столице, Москве и Алматы. Недавно петербургская штаб-квартира бренда сменила адрес, переехав в здание на Петроградской стороне: теперь под одной крышей находятся и дизайн-студия, и ювелирные мастерские, и салон, где можно примерить готовые украшения и обсудить с менеджером и дизайнером процесс создания собственного, единственного и неповторимого. В 2023 году запланировано открытие шоурумов в Астане и Дубае.

Несмотря на появление в прошлом году нескольких капсульных коллекций (включая ставшую бестселлером линейку, разработанную вместе со Снежанной Георгиевой, и драгоценное собрание Waltz of Snowflakes, приуроченное к постановке «Щелкунчика» в МАМТ имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко), любимым направлением для Parure Atelier остается работа с индивидуальными заказами. Ювелирное ателье ежемесячно изготавливает порядка 150 украшений — и две трети из этого числа составляют проекты, разработанные специально под клиента.

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Наибольшим спросом вполне ожидаемо пользуется бриллиантовая классика. Список же самых востребованных цветных камней возглавляют изумруды, благо, компании есть, что предложить. С помощью штатного геммолога камень с нужными характеристиками можно подобрать из уже имеющихся в ателье или из каталога, а при отсутствии желаемого — заказать у проверенных поставщиков из Таиланда, Индии, Дубая. В портфолио марки представлены изумруды изо всех стран, где ведется их добыча — от Колумбии, Бразилии, Замбии и Афганистана до российского Урала. Одно из наиболее дорогих украшений, созданных Parure Atelier — кольцо с изумрудом в 12,56 карат, добытым на самом престижном месторождении, колумбийском Мюзо. Все значимые камни сопровождают сертификаты соответствия: для бриллиантов это, как правило, GIA, выдаваемые Геммологическим институтом Америки, или HRD антверпенского Высшего совета по бриллиантам, для цветных камней — швейцарских лабораторий Gubelin, GRS и GFCO или того же GIA.

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В последнее время, говорят в компании, растет интерес к цветным камням, не входящим в драгоценную «большую тройку» (изумруд, сапфир, рубин). В первую очередь — к турмалинам Параиба и шпинели. Сейчас в ателье работают над огранкой 215-каратной ягодной шпинели, планируя в итоге получить два камня весом около 30 карат каждый. У камней с такими выдающимися характеристиками есть все шансы не просто стать частью уникального изделия, но и будущей звездой чьей-то коллекции. Основатели кампании не делают акцент на инвестиционной составляющей, считая значимым при выборе того или иного камня не только прагматический, но и эмоциональный аспект. Хотя и колумбийские изумруды, и турмалины Параиба — как из одноименного, практически исчерпанного бразильского месторождения, так и из открытого не так давно в Мозамбике — со временем растут в цене.

Екатерина Борисова