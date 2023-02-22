В Приморско-Ахтарском районе откроют новый спа-комплекс на базе отеля «Абрау-Дюрсо на Плавнях». Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Строительство комплекса планируют завершить до конца III квартала текущего года. В планах дальнейшего развития отеля — строительство спорткомплекса и увеличение номерного фонда.

«Рыбалка и охота в этих местах известны далеко за пределами края. Расширенный набор услуг позволит создать здесь полноценный центр семейного отдыха. Это отличный пример развития туризма на основе природных и климатических особенностей»,— сообщили в минкурортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

Отельный комплекс «Абрау-Дюрсо на Плавнях» был построен в 20221 году. В фонде средства размещения 2-, 3-, 4-местные номера, комплекс ресторанов и тренажерный зал. Компания предоставляет услуги по аренде водного транспорта, организации охоты и рыбалки.

Анастасия Донскова

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