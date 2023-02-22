СКР в Татарстане возбудил уголовное дело после гибели трех человек от отравления газом

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек в результате отравления угарным газом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла накануне в частном доме в селе Большая Атня. Там нашли тела двух мужчин 1958 и 1966 г.р., а также женщины 1984 г.р., с признаками отравления угарным газом. Находку сделал сосед погибших, он и обратился к правоохранителям. Следствие считает, что трое погибших пили накануне алкоголь и затем легли спать.

Уголовное дело открыто по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Детали трагедии выясняют следователи.

"Ъ-Казань"