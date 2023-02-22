В Уфе разыскивают подозреваемого в краже иконы Божьей матери из собора

Отдел полиции №3 Уфы возбудил уголовное дело по факту кражи иконы Божьей матери XIX века из Свято-Сергиевского собора на улице Бехтерева, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Подозреваемый — ранее судимый 34-летний житель Дюртюлинского района. Мужчина попал в обзор камер видеонаблюдения и после совершения преступления пытался продать икону прохожим на улице Менделеева, сообщили в министерстве.

О пропаже иконы 14 февраля сообщил 40-летний священник. По его словам, неизвестный мужчина проник в храм и, когда поблизости никого не было, забрал ее. Материальный ущерб, по предварительной оценке, составляет 50 тыс. руб.

Карина Мамаева

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