На дорогах Екатеринбурга образовались 10-бальные предпраздничные пробки

В Екатеринбурге в последний рабочий день перед длинными выходными еще до окончания трудового дня образовались 10-бальные пробки на дорогах. Согласно сервису «Яндекс.Карты», больше всего движение затруднено в центральной части города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На кольце проспекта Ленина и ул. Луначарского произошла авария. Также ДТП случились на ул. Восточной недалеко от перекрестка с ул. Декабристов, на перекрестке ул. Щорса и 8 Марта, ул. Щорса и Белинского, а также на ул. Крауля и Мельникова.

Напомним, в честь Дня защитника Отечества в России выходными объявлены четыре дня с 23 по 26 февраля включительно.

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